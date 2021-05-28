Колесников опровергает приобретение кондитерской фабрики в РФ

У Бориса Колесникова опровергают информацию российских СМИ о покупке компанией "Конти", которая принадлежит политику, кондитерской фабрики в городе Иваново (Россия).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе политика.

"Опровергаем прикупку каких-либо активов или продвижение бизнес-интересов на территории Российской Федерации, поскольку Борис Колесников за свою проукраинскую позицию находится в списках физических и юридических лиц, против которых Российская Федерация ввела санкции ещее в 2018 году. Соответсвенно, вести деловую активность, в вышеуказанной стране, не имеет возможности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что юридическая фирма "Юнайтед партнерс", которая действует в интересах украинского производителя кондитерских изделий "Конти", стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики "Красная заря" (город Иваново, Россия).

Группа "Конти" основана в 1997 году. Основные торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Джек". Основным бенефициаром "Конти" является Борис Колесников.

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