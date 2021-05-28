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Колесников опровергает приобретение кондитерской фабрики в РФ

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Колесников опровергает приобретение кондитерской фабрики в РФ
У Бориса Колесникова опровергают информацию российских СМИ о покупке компанией "Конти", которая принадлежит политику, кондитерской фабрики в городе Иваново (Россия).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе политика.

"Опровергаем прикупку каких-либо активов или продвижение бизнес-интересов на территории Российской Федерации, поскольку Борис Колесников за свою проукраинскую позицию находится в списках физических и юридических лиц, против которых Российская Федерация ввела санкции ещее в 2018 году. Соответсвенно, вести деловую активность, в вышеуказанной стране, не имеет возможности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что юридическая фирма "Юнайтед партнерс", которая действует в интересах украинского производителя кондитерских изделий "Конти", стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики "Красная заря" (город Иваново, Россия).

Группа "Конти" основана в 1997 году. Основные торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Джек". Основным бенефициаром "Конти" является Борис Колесников.

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Топ комментарии

  • ХОРТ
    БоГя Колесников і проукраїнська позиція це несумісні речі.
  • olele
    Юридична фірма "Юнайтед партнерс", яка діє в інтересах українського виробника кондитерських виробів "Конті", стала переможцем торгів з продажу майна кондитерської фабрики "Красная заря" (Іваново, РФ).
    Про це повідомляє російське видання "Ведомости".
    Інформація про перемогу "Юнайтед партнерс" в торгах випливає з протоколу торгів на сайті російського Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство.
    Про те, що ця компанія діє в інтересах "Конті", "Ведомостям" повідомили 2 інвестиційних консультанти та людина, близька до організаторів торгів.
    Зазначається, що запити в "Конті", "Юнайтед партнерс" і конкурсного керуючого Євгена Бодрова залишилися без відповідей.
    А представник банку непрофільних активів "Траст", у якому закладено майно фабрики, відмовився від коментарів.
    "У Росії "Конті" працює з 2004 року, їй належать дві фабрики в Курській області. Основні інвестиції в виробництво компанія робила до 2015 року, випливає з інформації на її сайті.
    Крім того, з 2018 року їй належить 19,9% частка ліпецького виробника цукерок "Мерлетто". Сукупні потужності в Росії у "Конті" складають 136 тис т продукції на рік, повідомляла компанія", - пише видання.
    Зазначається, що "Конті" купує "Красную зарю" з другої спроби - у 2017 році повідомлялось про переговори зі структурами, пов'язаними з "Промсвязькапиталом" братів Дмитра та Олексія Ананьєвих.
    У 2019 році "Красная заря" визнана банкрутом.
    Відповідно до протоколу торгів, при початковій ціні в 809,8 млн рублів "Юнайтед партнерс" запропонувала за актив 452,2 млн рублів. - https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/27/674343/
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    Паразит! Колесников опровергает приобретение кондитерской фабрики в РФ - Цензор.НЕТ 1334
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