ICAO по итогам спецзаседания объявила о начале расследования принудительной посадки самолета Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) объявила о начале расследования после посадки самолета с оппозиционером Романом Протасевичем в Минске. Организация собирается выяснить, было ли нарушено каким либо государством международное авиационное право.

Об этом говорится в заявлении ICAO по итогам специального заседания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президент Совета ICAO Сальваторе Шаккитано отметил необходимость установить все факты инцидента.

"Совет решил провести расследование этого события с целью установления фактов произошедшего и понимания того, имело ли место какое-либо нарушение каким-либо государством - членом ICAO международного авиационного права, в том числе Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции)", - говорится в заявлении организации.



Совет также призвал все государства-члены ICAO и другие соответствующие заинтересованные стороны сотрудничать в ходе расследования по установлению фактов в интересах обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности.

Читайте также: ФБР подключилось к расследованию обстоятельств принудительной посадки рейса Ryanair в Минске

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.