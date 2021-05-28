В КГГА отрицают закупку по тройной цене путевок в Скадовск для детей с инвалидностью: В стоимость входит не только проживание, но и реабилитация

Департамент социальной политики КГГА официально отрицает информацию о якобы завышеных ценах на оздоровление детей с инвалидностью, которые воспитываются в двух домах-интернатах города Киева.

Об этом говорится в заявлении департамента, которое поступило в редакцию Цензор.НЕТ после публикации на сайте информации о том, что Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью.

Департамент обращает внимание, что цены, указанные на сайте издания для сравнения, - за прошлый год.

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"Вы приводите цены на проживание и оздоровление по сути здоровых детей. А речь идет об оздоровлении детей с инвалидностью. Кроме того, в заключенном с санаторием "Скадовск" соглашении цена на оздоровление ребенка указана не только за проживание и питание, но и за предоставление услуг медицинской, физической, психологической реабилитации с применением механотерапии, кинезотерапии, динамической проприоцептивной коррекции, бальнеотерапии согласно медицинских показаний. А стоимость проживания сопровождающих значительно ниже, чем стоимость проживания в санатории взрослых людей", - акцентировали в Департаменте.

"Цены на услуги санатория 2020 года, указанные на сайте издания, - это цены для проживания и оздоровления в санатории фактически здоровых детей. Понятно, что дети с инвалидностью с целым рядом различных заболеваний не могут получить весь спектр услуг только по цене проживания, поскольку все это является дополнительными услугами санатория. В частности, все услуги по реабилитации, предоставляемые санаторием воспитанникам киевских детских домов-интернатов, не входят в стандартный набор услуг, поэтому они были включены в стоимость путевок. Также эти дети и молодые люди (путевки закуплены для детей и молодежи от 18 лет) нуждаются в консультациях и сопровождении врачей во время всего периода проведения курса реабилитации", - добавили в КГГА.

В ведомстве отметили, что путевки закуплены в результате тендера, торги проходили на платформе "Прозоро" по всем требованиям и правилам тендерных процедур. Также за проведением таких закупок пристально следят и родительские комитеты обеих домов-интернатов.

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В ККГА напомнили, что стоимость оздоровления детей / молодежи с инвалидностью по Договору составляет 1 390,61 грн в сутки за одного человека, стоимость проживания сопровождающего - 450 грн / сутки. Всего путевка рассчитана на 18 дней оздоровления для одного человека. Стоимость сделки - 2349 988,20 грн с НДС, включая отдых, оздоровление и реабилитацию детей и молодежи - 90 воспитанников Дарницкого и Святошинского домов-интернатов и 12 сопровождающих лиц.

Ранее Цензор.НЕТ обнародовал информацию о том, что Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью. Стоимость одного "койко-дня" для одного ребенка в Скадовске составит 1390 грн. Цена для киевских детей превышает максимальную заявленную прошлогоднюю стоимость на 520 грн - фактически на потенциальную стоимость размещения еще одного ребенка. Также она более чем на 900 грн выше анонсированной стоимости для четырехместного номера для сентября (хотя отдыхать дети будут и в этом месяце). Также на сайте санатория указано, что в озвученную стоимость уже входит лечение. Отметим, что в договоре указано, что набор лечебных процедур индивидуален для каждого ребенка, но в приведенном далее перечне упоминаются фитотерапия, массаж, физиотерапия и другие процедуры из тех, что в стоимость путевок в Скадовск и так включены.