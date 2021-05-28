Новости • Агрессия России против Украины

В НАТО глубоко обеспокоены применением тяжелого вооружения российскими войсками на Донбассе

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В НАТО глубоко обеспокоены применением тяжелого вооружения российскими войсками на Донбассе
В НАТО глубоко обеспокоены нарушениями режима прекращения огня на Донбассе, а также применение боевиками тяжелого вооружения. Североатлантический альянс также выразил поддержку территориальной целостности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Соответствующее заявление сделал заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ во время встречи с вице-пермьер-министром, министром по вопросам реинтеграции Украины Алексеем Резниковым.

Во время встречи обсуждалась ситуация с безопасностью и евроатлантическая интеграция Украины.

"На встрече господин Джоанэ выразил глубокую озабоченность союзников по поводу нарушений режима прекращения огня и использования тяжелого оружия поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе. Он также выразил твердую поддержку союзниками суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в НАТО.

Также он призвал Украину сосредоточиться на системных реформах для евроатлантической интеграции.

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Кроме этого Джоанэ выразил надежду, на проведение в ближайшее время заседания комиссии НАТО-Украина.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб украинский военный. При этом применялись запрещенное вооружение, в частности, минометы 120-калибра. Также с начала текущих суток в результате обстрелов ранение получил один украинский военный.

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Топ комментарии

  • Molli
    Ідіть на хрєн зі своїм обєспокоєнням.
  • Vadim Izumov
    Запад не хочет, дергаться по тому что украинская власть продолжает врать народу и воровать. калмоша ( да и не только он один) бегает, как олень и до сих пор не сидит , Украина продолжает торговать с лукой и ******
  • Diogen Gdl
    Эта война войдёт в историю как война глубоких обеспокоенностей...
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