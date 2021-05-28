В НАТО глубоко обеспокоены применением тяжелого вооружения российскими войсками на Донбассе
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Соответствующее заявление сделал заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ во время встречи с вице-пермьер-министром, министром по вопросам реинтеграции Украины Алексеем Резниковым.
Во время встречи обсуждалась ситуация с безопасностью и евроатлантическая интеграция Украины.
"На встрече господин Джоанэ выразил глубокую озабоченность союзников по поводу нарушений режима прекращения огня и использования тяжелого оружия поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе. Он также выразил твердую поддержку союзниками суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в НАТО.
Также он призвал Украину сосредоточиться на системных реформах для евроатлантической интеграции.
Кроме этого Джоанэ выразил надежду, на проведение в ближайшее время заседания комиссии НАТО-Украина.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб украинский военный. При этом применялись запрещенное вооружение, в частности, минометы 120-калибра. Также с начала текущих суток в результате обстрелов ранение получил один украинский военный.