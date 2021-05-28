"Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц

В Германии считают, что режим захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко необходимо изолировать на международном уровне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aachener Zeitung, об этом заявил вице-канцлер Германии Олаф Шольц.

"Президент Путин должен использовать все свое влияние на белорусского диктатора, чтобы добиться немедленного освобождения Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - отметил Шольц.

Напомним, ранее сообщалось, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко намерен сегодня вечером встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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