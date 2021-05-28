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"Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц

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"Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц
В Германии считают, что режим захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко необходимо изолировать на международном уровне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aachener Zeitung, об этом заявил вице-канцлер Германии Олаф Шольц.

"Президент Путин должен использовать все свое влияние на белорусского диктатора, чтобы добиться немедленного освобождения Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - отметил Шольц.

Напомним, ранее сообщалось, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко намерен сегодня вечером встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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Топ комментарии

  • tim link
    немцы они наивные такие или дурака специально включают?..бульбофюрер и пукнуть не посмеет без разрешения райхсфюрера!) "Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 8207
  • Підлога Маккартні
    Вся фашистская Европа накинулась на Александра Грыгорыча. Но Бацка не прогнется перед загнивающим Западом!!! "Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 3046
  • Артм Воронцов
    минский режим старший или младший брат крамлёвского режима бизнес интересы которого в Европе лоббирует Германия.....
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