США и другие члены НАТО должны увеличить помощь Украине в сфере безопасности для урегулирования ситуации на Донбассе, - Болтон

США и другие члены НАТО должны увеличить помощь в области безопасности Украине для урегулирования конфликта на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Моя рекомендация для Украины относительно того, как стать членом НАТО, заключается в том, чтобы США и другие члены альянса увеличили ей помощь в области безопасности для урегулирования конфликта на Донбассе. Результатом должна стать возможность выслать "добровольцев", которые являются российскими наемниками, перекрыть поток поддержки оккупантов на Востоке Украины и попытаться восстановить границу между Россией и Украиной к месту, с которым соглашались бы обе стороны", - сказал Болтон в интервью, организованном общественной организацией "Платформа Публичной Дипломатии", сообщается в пресс-релизе события.

Он подчеркнул, что это проект, который должен иметь высокий приоритет.

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Также дипломат отметил необходимость решительных действий США и стран-государств НАТО и ЕС, направленных на блокирование строительства и действия российского энергетического проекта "Северный поток 2".

"Я вполне понимаю беду Украины со строительством трубопроводов, но ситуация для нее станет еще хуже, когда "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию. И это недопустимо, что западноевропейцы все еще отвергают совет Маргарет Тэтчер в 1980-х: "Не станьте зависимыми от российской нефти и природного газа", - подчеркнул Болтон.