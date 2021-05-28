Украина с 29 мая закрывает воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Беларуси, - Мининфраструктуры. ИНФОГРАФИКА

Кабминустановил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство инфраструктуры на своей странице в Facebook.

"Правительство усилило "воздушные санкции" в отношении белорусских авиакомпаний. С 00 ч. 00 мин. 29 мая 2021 вводится запрет на

использования воздушного пространства Украины воздушным судам, зарегистрированным в реестрах Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничение полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний является необходимыми шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров.

"Сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты. Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", - цитирует пресс-служба главу ведомства Александра Кубракова.

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Напомним, 25 мая правительство ввело запрет на осуществление прямого авиасообщения с Республикой Беларусь украинским и белорусским эксплуатантами.