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Украина с 29 мая закрывает воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Беларуси, - Мининфраструктуры. ИНФОГРАФИКА

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Украина с 29 мая закрывает воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Беларуси, - Мининфраструктуры. ИНФОГРАФИКА
Кабминустановил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство инфраструктуры на своей странице в Facebook.

"Правительство усилило "воздушные санкции" в отношении белорусских авиакомпаний. С 00 ч. 00 мин. 29 мая 2021 вводится запрет на
использования воздушного пространства Украины воздушным судам, зарегистрированным в реестрах Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничение полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний является необходимыми шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров.

"Сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты. Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", - цитирует пресс-служба главу ведомства Александра Кубракова.

Украина с 29 мая закрывает воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Беларуси, - Мининфраструктуры 01

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Напомним, 25 мая правительство ввело запрет на осуществление прямого авиасообщения с Республикой Беларусь украинским и белорусским эксплуатантами.

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Топ комментарии

  • Eugen Mk
    на аффтобусе поедут
  • Герхард
    Беларусь - Мекка медицины?

    И почему Кабзоны и прочие патриоты не лечились на Роисе и Беларуси...
  • Герхард
    На самом деле это легенды типа хорошей медицины на Кубе.

    В стране, в которой никто ни за что не отвечает и права человека пустой звук, лечиться себе дороже.
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