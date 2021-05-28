Украина и Словакия договорились об активизации двухстороннего сотрудничества, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер согласовали необходимость активизации двухстороннего сотрудничества.

Об этом Шмыгаль заявил сегодня на совместном брифинге с Хегером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы согласовали необходимость активизации нашего двухстороннего сотрудничества. Проведение очередного пятого заседания украинско-словацкой смешанной комиссии по экономическому, промышленному, научно-техническому сотрудничеству станет важным шагом в оценке состояния торговли между нашими странами", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, стороны договорились максимально использовать транзитный потенциал стран.

Также Шмыгаль отметил, что для обеих стран важным является введение совместного пограничного и таможенного контроля на границе.

Среди прочего, стороны согласились, что сотрудничество стран в сфере занятости и трудовой миграции требует дополнительного внимания правительств.

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