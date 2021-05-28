Завтра седьмая годовщина гибели генерала Кульчицкого и 11 нацгвардейцев: план поминальных мероприятий

Завтра, 29 мая, седьмая годовщина гибели генерала Сергея Кульчицкого и 11 нацгвардейцев. Батальон имени Кульчицкого обнародовал план поминальных мероприятий в разных городах и в зоне ООС.

Об этом говорится в сообщении на Фейсбук-странице батальона имени генерала Кульчицкого, передает Цензор.НЕТ.

"В эту субботу, 29 мая 2021, в седьмую годовщину гибели генерал-майора Сергея Петровича Кульчицкого и еще одиннадцати военнослужащих Национальной гвардии Украины, работников роты милиции специального назначения при управлении Министерства внутренних дел Украины и экипажа вертолета, пройдут поминальные мероприятия.

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В Киеве - в Зале Памяти Министерства Обороны Украины - в 08.45.

Во Львове - мероприятия начнутся с Божественной Литургии за упокой в ​​гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла в 09.00.

В районе проведения ООС - начало в 10.00 возле Мемориала погибшим воинам на трассе Краматорск-Славянск.

В Дрогобыче - начало мероприятий состоится в 15.00 в Городском Доме культуры и продолжится открытием улицы имени Сергея Петровича Кульчицкого.

У кого будет возможность - присоединяйтесь.

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Они живы, пока память о них живет", - говорится в сообщении.

Весной 2014 генерал-майор Кульчицкий принимал активное участие в создании первого добровольческого подразделения, сформированного из активистов Самообороны Евромайдана и вместе с ним поехал защищать Украину в самую горячую точку боевых действий - город Славянск.

29 мая 2014 года на четвертом блокпосту вблизи города Славянска Донецкой области были разгружены продукты питания и проведена ротация личного состава. Возвращаясь из района горы Карачун, вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины, на борту которого находился генерал-майор Сергей Кульчицкий, был обстрелян и подбит террористами из ПЗРК. Наемник РФ, выпустив ракету, скрылись в ближайшем поселке Былбасовка.

Во время падения взорвались топливные баки. В результате катастрофы погибли 12 человек - шесть военнослужащих Национальной гвардии, включая двух членов экипажа, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины.

20 июня 2014 Сергею Кульчицкому присвоено звание Героя Украины (посмертно). Другие погибшие награждены орденом "За мужество" I степени (посмертно).

В честь погибшего генерала назван батальон оперативного назначения Национальной гвардии Украины, который Кульчицкий начал формировать из бойцов Самообороны Майдана – "Батальон им. Героя Украины генерала Кульчицкого".