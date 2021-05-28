Иммунитет к COVID-19 у некоторых людей может сохраняться годами, - NYT
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "New York Times", об этом свидетельствуют исследования, опубликованные в журнале Nature и на ресурсе биологических исследований BioRxiv.
Так, исследования показывают, что большинству людей, которые побороли COVID-19 и позже вакцинировались, повторная прививка в ближайшее время не понадобится.
В то же время, вакцинированные люди, которые никогда не были инфицированы, скорее всего, будут нуждаться в прививке. Также это касается людей, которые переболели, но не выработали устойчивый иммунитет.
Оба отчета касались людей, которые заразились коронавирусом около года назад. Согласно одному из исследований, клетки, которые сохраняют память о вирусе, сохраняются в костном мозге и могут производить антитела, когда это необходимо.
Другое исследование, опубликованное на сайте биологических исследований, показало, что эти так называемые В-клетки памяти продолжают созревать и укрепляться в течение как минимум 12 месяцев после первоначального заражения.