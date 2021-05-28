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Иммунитет к COVID-19 у некоторых людей может сохраняться годами, - NYT

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Иммунитет к COVID-19 у некоторых людей может сохраняться годами, - NYT
Иммунитет к коронавирусу может сохраняться как минимум год, а, возможно, и всю жизнь - у людей, которые переболели коронавирусом, а затем вакцинировались.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "New York Times", об этом свидетельствуют исследования, опубликованные в журнале Nature и на ресурсе биологических исследований BioRxiv.

Так, исследования показывают, что большинству людей, которые побороли COVID-19 и позже вакцинировались, повторная прививка в ближайшее время не понадобится.

В то же время, вакцинированные люди, которые никогда не были инфицированы, скорее всего, будут нуждаться в прививке. Также это касается людей, которые переболели, но не выработали устойчивый иммунитет.

Оба отчета касались людей, которые заразились коронавирусом около года назад. Согласно одному из исследований, клетки, которые сохраняют память о вирусе, сохраняются в костном мозге и могут производить антитела, когда это необходимо.

Другое исследование, опубликованное на сайте биологических исследований, показало, что эти так называемые В-клетки памяти продолжают созревать и укрепляться в течение как минимум 12 месяцев после первоначального заражения.

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Топ комментарии

  • Привет
    Значит надо еще паспорт иммунитета зафигачить...а лучше бирки в ухо...на левое значит привит...на правое значит есть иммунитет...
  • WiM
    ты же видишь как падло-журнашлюха про вакцинацию дописала от себя внизу:
    Иммунитет к COVID-19 у некоторых людей может сохраняться годами, - NYT - Цензор.НЕТ 494

    о вакцинации в первоисточнике и куры не шепчут, но от кормушки не хочется отрываться:

    Ученые: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным.
  • Привет
    О том что вакцинация есть обязательным условием там куры не шепчут...
    И именно об этом и был комментарий который вас так возбудил...
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