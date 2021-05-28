За сутки в Киеве 15 человек умерли от COVID-19, выявлено 384 новых случая заболевания, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве выявили 384 больных COVID-19. Умерли 15 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"384 подтвержденных случая заболевания COVID-19 за сутки в столице. Умерли 15 человек: 7 женщин и 8 мужчин. Всего за период пандемии в городе 5070 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 205 901", - сообщил Кличко.

Так, заболели 218 женщин в возрасте от 18 до 94 лет и 148 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет. А также 9 девочек в возрасте от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года месяцев до 15 лет. Также заболели 9 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 62 больных COVID-19, а также 87 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 4 180 человек. В общем коронавирус преодолел 161 житель столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском - 87, в Соломенском районе - 82 и в Голосеевском районе - 74 случая", - отметил Кличко.

"Количество госпитализированных уменьшается, но многие все еще находятся в тяжелом состоянии. Летальность остается высокой", - добавил мэр