Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину, - СМИ

Белорусская нефтяная компания пока не подтверждает поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию enkorr сообщили держатели терм-контрактов на поставку бензина от БНК.

"Сегодня нам сказали, что по А-95 поставок не будет совсем. Между тем по А-92 будет поставлен полный объем", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что причины такого решения неизвестны.

Второй источник сообщил, что в случае остановки поставки А-95 в Украину по репутации надежного поставщика БНК будет нанесен сокрушительный удар.

В Консалтинговой группе "А-95" считают, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на рынке может образоваться дефицит. По данным группы, среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году равнялись 55 тыс. т, что составляет около 50% рынка этой марки.

Глава консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в Facebook сообщил: "Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации - закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, ещё один сигнал нам, третий за эту весну".

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