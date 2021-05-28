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16-летняя жительница Горловки сбежала из ОРДЛО, перейдя минное поле, - МВД

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16-летняя жительница Горловки сбежала из ОРДЛО, перейдя минное поле, - МВД
Вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны "ДНР" возле пгт. Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в Горловке и имеет паспорт так называемой Донецкой народной республики.

Как  информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамент коммуникации МВД Украины.

Правоохранители установили, что несовершеннолетняя, после отдыха с друзьями, пересекая минные поля, сознательно пришла на линию разграничения возле пгт. Верхнеторецкое. Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, у нее есть родственники в Западной Украине.

В настоящее время девушкой занимается ювенальная полиция Донетчины и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений у нее нет. С девушкой работают психологи.

Отмечается, что до установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.

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Топ комментарии

  • Роман с камнем
    16-летняя жительница Горловки сбежала из ОРДЛО, перейдя минное поле, - МВД - Цензор.НЕТ 2795
  • A San
    Цитата Виктора Суворова : "По моему убеждению, только та страна, в которую люди толпами бегут со всего света, имеет право давать советы другим о том, как надо жить. Та же страна, из которой люди прорываются через границу на танках, улетают на самодельных воздушных шарах и гиперзвуковых истребителях, прорываются через минные поля под пулеметным огнем, преследуемые сворами сторожевых псов, та страна никого и ничему учить не должна. Нет у нее такого права"
  • Andriy Kalnyshevsky
    отправьте бабке кого-нибудь взамен внучки.
    Кива вон говорил шо там класно.
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