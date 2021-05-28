С 29 мая в Киеве начнет работать большой Центр вакцинации от COVID-19 на базе МВЦ, - Кличко

Завтра, 29 мая, в Киеве на базе Международного выставочного центра начнет работать Центр вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра, 29 мая, на базе Международного Выставочного Центра начнет работать большой Центр вакцинации от COVID-19. Это - пример взаимодействия социально ответственного бизнеса с городом. И я благодарю владельцам выставочного центра за их позицию и желание помочь городу и государству в борьбе с коронавирусом", - отметил Кличко.

Он уточнил, что в Центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVac будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении "Дія". Вакцину предоставляет Министерство здравоохранения.

Также мэр отметил, что всего в столице вакцинировали свыше 113 тыс. человек, в основном медиков, социальных работников, учителей, задействованных в проведении ВНО, паралимпицев и маломобильных граждан.

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