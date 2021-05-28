Высокий уровень распространения COVID-19: власти Израиля продлили запрет на поездки в 7 стран, в том числе и Украину

Власти Израиля продлили до 16 июня запрет на поездки в семь стран с высоким уровнем распространения коронавируса COVID-19, в том числе в Россию и в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, пишет в пятницу издание The Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения.

По данным израильского Минздрава, в "красный" список стран также включены Турция, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Эфиопия.

Жителя Израиля по возвращении из этих стран должны будут уйти на карантин даже в случае, если они прошли вакцинацию от COVID-19 или переболели вирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая

При этом с 23 мая Израиль возобновил туризм для ограниченного количества прошедших вакцинацию туристов - групп до 30 человек. Так, накануне в Израиль прибыла первая группа туристов. Ожидается, что в страну до 15 июня прибудут примерно 20 таких групп в частности из США, Великобритании и Германии. Путешественникам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус до полета в Израиль и сделать еще один тест по прибытии в аэропорт "Бен-Гурион".

Как отмечают западные СМИ, израильское министерство туризма в июле надеется увеличить число групп иностранных туристов.