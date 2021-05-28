В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура. ФОТО

Киевской городской прокуратурой совместно со следователями ТУ ГБР, расположенного в городе Киеве при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины пресечена деятельность организованной группы, которая осуществляла продажу поддельных водительских удостоверений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Так, досудебным расследованием установлено, что неоднократно судимый житель города Киева организовал устойчивое объединение из трех человек с целью подделки официальных документов и их последующей продажи.

Указанные лица, действуя в соответствии с распределенными ролями, путем размещения объявлений в социальной сети подыскивали клиентов для сбыта поддельных водительских удостоверений.

В дальнейшем участники группы изготавливали поддельные документы и передавали их заказчикам почтовыми отправлениями.

Стоимость одного поддельного удостоверения злоумышленники оценивали в 220 долларов США.



Фото: прокуратура

Для предоставления поддельным удостоверением вида подлинности участники группы приобрели специальную пленку, которая содержала соответствующие голографические защитные элементы, которые наносились на документ.

В ходе досудебного расследования задокументировано ряд эпизодов противоправной деятельности и проведения санкционированные судом обыски, во время которых изъята техника, предназначенная для изготовления поддельных документов, рулоны защитной ленты с защитными голографическими элементами и тому подобное.

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Сейчас в связи с бегством организатора группы, ему сообщено о подозрении заочно, он объявлен в розыск. Принимаются меры по установлению его местонахождения для доставки в суд с целью избрания меры пресечения.

Кроме этого, сообщается о подозрении сообщено 24-летней жительнице города Киева, которая непосредственно изготавливала поддельные официальные документы по поручению организатора.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 Уголовного Кодекса Украины, санкция которых предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас стороной обвинения принимаются меры по установлению местонахождения других участников преступной группы с целью сообщения им о подозрении в совершении уголовных преступлений, а также выявление и раскрытие других фактов противоправных деяний.