Объявлен тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве, - министр инфраструктуры Кубраков

"Укравтодор" объявил тендер на проведение работ по восстановлению Дарницкого моста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам главы Мининфраструктуры, Дарницкий мост в течение 10 лет был заморожен, однако в этом году работы возобновят.

"Напомню, что большинство долгостроев в нашей стране возникают по двум причинам: первая - это системная коррупция, а вторая - нежелание и неспособность взаимодействовать между различными органами власти", - заявил Кубраков.

Кубраков напомнил, что в рамках программы "Большая стройка" начали масштабный процесс завершения долгостроев по всей стране.

"Десятки мостов и дорожных проектов, которые годами только забирали средства налогоплательщиков, наконец стали национальными активами и возвращенными инвестициями", - отметил министр инфраструктуры.

Глава Мининфраструктуры заявил, что на объекте проведут независимый технадзор. Независимый аудит показал себя как хорошую практику: привлечение международного надзора при строительстве запорожских мостов полностью себя оправдало.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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