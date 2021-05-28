5 лет мы сдерживали строительство "Северного потока-2", потому что это вопрос безопасности Украины, - Порошенко

Ситуация вокруг достройки газопровода "Северный поток-2" критически важна для Украины, и не только с точки зрения экономики, но и безопасности.

Об этом в интервью волонтерской радиостанции "Тризуб ФМ" в Донецкой области сказал пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он напомнил, что во время своего президентского срока использовал все международные рычаги для остановки российского проекта.

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"5 лет Порошенко сдерживал "Северный поток-2". Он имеет два ужасных фактора: и первый - не экономический, а в сфере безопасности. Почему Путин не бомбил Украину? Потому что была труба, он разбомбит трубу - и останется без денег. А сейчас он поступит так, как поступил с Туркменистаном, подорвет здесь", - предостерегает Порошенко.

Пятый Президент отметил, что во время пресс-конференции Владимира Зеленского и Госсеркретаря США Энтони Блинкена украинский глава выразил общие взгляды на "Северный поток-2" с американцами, которые вскоре ослабили санкционное давление на этот проект.

"Зеленский говорит - у нас есть полностью общие взгляды на строительство "Северного потока-2", общие взгляды на санкции. А потом американцы сразу говорят - "мы снимаем санкции". Так это ваши общие взгляды? Цена этого - безопасность. Цена этого - 2 миллиарда долл. США в год. Порошенко затягивал деньги в страну. Выиграл арбитраж у Газпрома на 4,5 миллиарда долларов - и все до последней копейки поступили в государственный бюджет. Порошенко выиграл суды у Януковича, и 1,5 млрд долларов дополнительно поступили в государственный бюджет. Порошенко национализировал "ПриватБанк" и подал в суд на Коломойского - 5 млрд долларов в Лондонском суде. А они только растранжиривают, увеличивают внешний долг, не делают реформ, и сегодня разрушение "Северного потока-2" останавливается", - возмутился лидер "Европейской Солидарности".

"Если будут действовать в такой тактике, то "Северный поток-2" достроят, и это ужасная ситуация", - резюмирует Петр Порошенко.