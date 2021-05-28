Ryanair назвал неправдивой расшифровку Беларуси о переговорах с пилотом: Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с авиакомпанией

Исполнительный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири назвал неправдивой и неточной расшифровку переговоров пилота с диспетчером аэропорта в Минске, которую ранее опубликовала Беларусь. Особенно в части якобы попыток диспетчера связаться с авиакомпанией.

Об этом говорится в письме О'Лири министру транспорта Баларуси Алексею Авраменко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У главного пилота не было другого выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе, сообщив о том, что есть угроза пребывания взрывного устройства на борту. Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки", - говорится в письме.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.