Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Хегером: "Северный поток - 2" подрывает энергетическую солидарность между странами Европы. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Хегером, который находится в Украине с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава правительства Словакии подчеркнул, что страна неизменно поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает оккупацию Крыма. Он также сообщил, что Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова подтвердила свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится во время празднования Дня Независимости Украины в августе.

"Наша позиция по аннексии Крыма очень важна - это нарушение международного законодательства со стороны России", - отметил Хегер.

Зеленский рассказал собеседнику о текущей ситуации на востоке Украины и на временно оккупированных территориях.

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"Спасибо от имени украинского народа Президенту Чапутовой, вам, вашей стране, вашему народу за устойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за неизменную позицию относительно санкционной политики из-за российской агрессии на востоке нашей страны и незаконной аннексии Крыма", - сказал президент Украины .

Президент Украины также выразил благодарность словацкому правительству за недавнюю ратификацию соглашения, которое позволит восстановить полноценную работу Международного аэропорта "Ужгород". Соответствующее двустороннее соглашение было подписано во время официального визита Зеленского в Словакию в сентябре прошлого года.

Стороны также обменялись мнениями относительно путей активизации украинско-словацкого торгово-экономического и секторального сотрудничества.

Зеленский и Хегер констатировали стратегическую роль сотрудничества между Украиной и Словакией в обеспечении энергетической безопасности Европы. Они согласились, что "Северный поток - 2" является политическим проектом, который подрывает энергетическую солидарность между странами Европы.

Хегер также заверил в поддержке Словакией евроинтеграционных стремлений Украины.

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