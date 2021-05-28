Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Хегером: "Северный поток - 2" подрывает энергетическую солидарность между странами Европы. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава правительства Словакии подчеркнул, что страна неизменно поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает оккупацию Крыма. Он также сообщил, что Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова подтвердила свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится во время празднования Дня Независимости Украины в августе.
"Наша позиция по аннексии Крыма очень важна - это нарушение международного законодательства со стороны России", - отметил Хегер.
Зеленский рассказал собеседнику о текущей ситуации на востоке Украины и на временно оккупированных территориях.
"Спасибо от имени украинского народа Президенту Чапутовой, вам, вашей стране, вашему народу за устойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за неизменную позицию относительно санкционной политики из-за российской агрессии на востоке нашей страны и незаконной аннексии Крыма", - сказал президент Украины .
Президент Украины также выразил благодарность словацкому правительству за недавнюю ратификацию соглашения, которое позволит восстановить полноценную работу Международного аэропорта "Ужгород". Соответствующее двустороннее соглашение было подписано во время официального визита Зеленского в Словакию в сентябре прошлого года.
Стороны также обменялись мнениями относительно путей активизации украинско-словацкого торгово-экономического и секторального сотрудничества.
Зеленский и Хегер констатировали стратегическую роль сотрудничества между Украиной и Словакией в обеспечении энергетической безопасности Европы. Они согласились, что "Северный поток - 2" является политическим проектом, который подрывает энергетическую солидарность между странами Европы.
Хегер также заверил в поддержке Словакией евроинтеграционных стремлений Украины.