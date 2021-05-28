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Второй за неделю пограничник застрелился в Одесской области

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Второй за неделю пограничник застрелился в Одесской области
Утром 28 мая в Тарутино на месте службы застрелился пограничник.

Как информирует Цензор.НЕТ,   об этом Odessa.online сообщил помощник начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы по работе со СМИ подполковник Константин Кизим.

Предварительная причина смерти – суицид.

На месте работает спецкомиссия и правоохранители. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе прямо в служебном кабинете застрелился 40-летний офицер-пограничник, - СМИ

Напомним, четыре дня назад в здании Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы на улице Инглези в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника.

Топ комментарии

  • multissstar .
    что то знал видимо, не то что надо
  • Артм Воронцов
    вышел из схемы.....
  • YU ST
    Второй за неделю пограничник застрелился в Одесской области - Цензор.НЕТ 2841
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