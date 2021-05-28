Пресечена контрабанда из Украины украшений времен Скифской эпохи, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины пресекла незаконный вывоз за границу культурных артефактов времен Скифской эпохи. На международных аукционах уникальные украшения могут стоить от $ 40 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, обеспечивал нелегальную переправку раритетов посредник, который действовал по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти Скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин". Оперативники и следователи СБ Украины обнаружили в личных вещах курьера скрытые от таможенного контроля 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота.









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По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия уникальны, они составляют культурную и историческую ценность для нашей страны. Изъятые предметы старины будут направлены для экспертного исследования. По его результатам фигуранты будут уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче ценностей в Музейный фонд Украины.