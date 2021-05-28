Директор больницы в Херсоне попался на взятке в 100 тыс. грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, его задержали после получения всей суммы.
"Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры директору центра первичной медико-санитарной помощи одного из городских советов Херсона сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Так, по данным следствия, руководитель коммунального некоммерческого предприятия получил 100 тыс грн неправомерной выгоды от представителя предприятия за предоставление в пользование помещения, находящегося на балансе медицинского учреждения.
После передачи всей суммы неправомерной выгоды он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управления Нацполиции в Херсонской области при оперативном сопровождения Херсонского управления стратегических расследований ДВР Нацполиции Украины.