"МиГом в изгои": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят вынужденную посадку самолета в Минске и спецоперацию по задержанию "вагнеровцев"

В пятницу, 28 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят вынужденную посадку самолета в Минске и спецоперацию по задержанию "вагнеровцев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гости студии обсудят:

- Вынужденная посадка самолета в Минске: эксклюзивно - пассажир самолета расскажет детали того, что произошло.

- Можно ли считать действия белорусских властей актом международного терроризма?

- Чем теперь Лукашенко грозит Украине?

- Чего ожидать Александру Лукашенко после громкого инцидента?

- Спецоперация по задержанию "вагнеровцев": что это было - провал украинских спецслужб или фейк?

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

В обсуждении этих вопросов примут участие:

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Алексей Арестович, советник председателя Офиса Президента Украины;

Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);

Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);

Валентин Наливайченко, народный депутат, ВО "Батькивщина", председатель СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол Украины в Республике Беларусь (2005-2006);

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Евгений Мураев, лидер партии "Наши";

Кирилл Куликов, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005-2007),

Александр Лыходид, летчик-испытатель, полковник ВВС Украины;

Ренатс Рутинс, пассажир рейса Ryanair (Рига, Латвия)

Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от Литвы,

Витаутас Бруверис, корреспондент внутренней и внешней политики Литвы,

Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси;

Татьяна Хомыч, сестра Марии Колесниковой;

Вадим Лукашевич, эксперт в области авиации.