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Подан иск о гражданской конфискации у нардепа необоснованных активов стоимостью более 7 млн грн, - САП

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Подан иск о гражданской конфискации у нардепа необоснованных активов стоимостью более 7 млн грн, - САП
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн грн, которая принадлежит народному депутату Украины, и взыскании ее в доход государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурорами САП при содействии ГБР и с учетом сообщенной ранее в СМИ информации сделан вывод, что народный депутат Украины 9 созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него оказалось около 3 млн гривен, которых не хватало для такой покупки, учитывая размер законных доходов депутата", - говорится в сообщении.

В случае доказательства прокурором такой разницы нардеп должен доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе она может быть взыскана в доход государства.

По данным агентства  "Интерфакс-Украина" речь идет о народном депутате Михаиле Волынце (фракция "Батькивщина").

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Топ комментарии

  • каратель рабовладелец
    У Бабы Юли вор на воре и вором погоняет
  • Елена Саховская 1bab7fcd
    Страдатель о скорбной доли шахтёров... Так убивается и руками всплескивает. Подан иск о гражданской конфискации у нардепа необоснованных активов стоимостью более 7 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 4764
  • Gojib
    Это тот, который все время жаловался об игнорировании требований и нужд донецких шахтеров и как видно не бесплатно.
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