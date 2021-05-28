Пилоны вантового моста в Запорожье готовы к бетонированию, - "Укравтодор"

Для бетонирования пилонов главного сооружения мостового комплекса через Днепр доставлена новая опалубка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "Укравтодор".

"Новую опалубку изготовили специально для проекта строительства запорожского вантового моста через реку Днепр. Демонтаж старой, установленной на пилонах в 2011 году, начнут в конце текущей недели", - рассказали в Укравтодоре.

Сборка новой опалубки проводится уже в сейчас. С ее помощью работники смогут приступить к финишному этапу бетонирования пилонов.

До начала бетонирования, после демонтажа старой опалубки специалисты генподрядчика - компании ONUR, независимого технического надзора - Украинско-Австрийского Консорциума "Айси Инфраструктура Украина" и авторского надзора ОАО "Институт "Днепрогипротранс" проведут комиссионное обследование конструкций и определят необходимый объем работ.

Отмечается, что к моменту окончания инспекции должен быть закончен ремонт плавкрана, на котором сейчас идет замена силового троса. С его помощью начнется бетонирование последних трех захваток пилонов.

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Кроме того, на строительстве балочного моста в низовой его части завершается сборка секции №3, а на эстакаде на острове Хортица началось армирование плиты проезда. Всего смонтировано уже 8 железобетонных балок пролетного строения длиной 33 м.

На подходе к вантовому мосту со стороны острова Хортица в настоящее время проходит монтаж четырех временных опор, а на съезде с моста устанавливаются площадки под временные опоры.

В это же время на строительной площадке в Кривой бухте продолжается сборка секций пролетного строения вантового моста. Из необходимых 12 мостостроители собирают уже 5-ю секцию.

Всего на строительстве Запорожских мостов работает 511 специалистов. Полностью весь комплекс имеет протяженность 9 км и состоит из 29 искусственных сооружений, включая два главных объекта - вантовый и балочный мосты.

Напомним, в конце апреля после реконструкции был открыт мост через Хаджибейский лиман возле Одессы. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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