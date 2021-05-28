Россия передала Украине ноту протеста из-за акции сожженного "Кремля": "Это радикальный националистический перформанс"
Об этом говорится на сайте МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.
В среду, 26 мая, под российским посольством в Киеве прошла акция протеста, участники которой сожгли "картонный Кремль". В Москве заявили, что этот "радикальный националистический перформанс" вызвал блокирование центрального входа в посольство РФ.
"Украинскому дипломату было заявлено, что РФ рассматривает эту "провокацию" как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции. Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры по недопущению в дальнейшем подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности", - заявили в МИД РФ.
Ранее корреспондент Цензор.НЕТ сообщал, что 26 мая под посольством РФ в Киеве прошла акция "Тризна по загиблим на російсько-українській війні". В ходе акции участники сожгли и растоптали бумажный макет Кремля.