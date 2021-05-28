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Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будет иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка

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Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будет иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка
Информация об остановке поставок бензина А-95 в Украину из Беларуси не будет иметь долгосрочных последствий для импорта топлива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, мероприятия по лицензированию импорта по оперативной информации связаны с торговыми ограничениями которые накладывались раньше.

"Новости по бензину, по оперативной информации, связаны с технологическими процессами на производстве белорусского производителя и не будут иметь долгосрочных последствий для импорта бензина из Беларуси. Политика по диверсификации поставок будет усилена. Но пока не поддавайтесь панике. Конечно, появление таких новостей в один день питает конспирологические теории, но на этот раз стоит рационально понимать ситуацию. Просьба для всех - не связывать все события в кучу", - подчеркнул Качка.

Ранее СМИ сообщали, что Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка

Топ комментарии

  • Igor Budnik b2adf589
    Литовский нормальный бензин. Нефиг этот F-100 лить по сумасшедшей цене.
  • Ksenia VB
    Це ж російський бензин, а не білоруський.
    Де будете затоварюватись - безпосередньо на рашці ?
  • Броуд Пик
    Заправляйтесь белорусским. Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 8378
    Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 5903
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