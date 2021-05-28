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Возможное прекращение поставок бензина из Беларуси: "Укртатнафта" готова полностью обеспечить топливом украинский рынок

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Возможное прекращение поставок бензина из Беларуси: "Укртатнафта" готова полностью обеспечить топливом украинский рынок
ПАО "Укртатнафта", комментируя информацию о прекращении поставок белорусского бензина, заявило, что полностью может обеспечить недостаток бензина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В ответ на информацию о прекращении поставок белорусского бензина в Украине, ПАО "Укртатнафта" заявляет, что может полностью обеспечить недостаток белорусского бензина на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

В ПАО отметили, что последние годы зависимость от поставок белорусского бензина на украинском рынке составляла около 50%. При этом ПАО "Укртатнафта" обеспечивала внутренний рынок бензинов до 43%.

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"С учетом возможности увеличить переработку на ПАО "Укртатнафта" почти вдвое, дефицита бензинов на рынке не возникнет. Кроме того, увеличение производства бензинов в Украине приведет к соответствующему увеличению производства дизельного топлива и сжиженного газа", - добавили в "Укртатнафта".

Ранее СМИ сообщали, что Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину.

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Из рынка можно легко выйти. Попасть на рынок практически не возможно.
  • Alexander Kravchenko
    Цена! Беларусь член ЕАЭС и получает от России беспошлинную нефть. Затем перерабатывает ее, и пользуясь Зоной Свободной Торговли между Украиной и СНГ(да-да она еще работает) продавала готовое топливо в Украину. В итоге оно было дешевле, чем топливо от Укртатнафты, так как Украина покупает нефть по рыночным ценам.
  • макаренко юра
    Не оперативно....,але сайдьот !
    ВІВТОРОК, 14 СІЧНЯ 2020 "Укртатнафта" Коломойського просить Зеленського перешкодити імпорту пального з Білорусі
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