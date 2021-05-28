Возможное прекращение поставок бензина из Беларуси: "Укртатнафта" готова полностью обеспечить топливом украинский рынок

ПАО "Укртатнафта", комментируя информацию о прекращении поставок белорусского бензина, заявило, что полностью может обеспечить недостаток бензина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В ответ на информацию о прекращении поставок белорусского бензина в Украине, ПАО "Укртатнафта" заявляет, что может полностью обеспечить недостаток белорусского бензина на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

В ПАО отметили, что последние годы зависимость от поставок белорусского бензина на украинском рынке составляла около 50%. При этом ПАО "Укртатнафта" обеспечивала внутренний рынок бензинов до 43%.

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"С учетом возможности увеличить переработку на ПАО "Укртатнафта" почти вдвое, дефицита бензинов на рынке не возникнет. Кроме того, увеличение производства бензинов в Украине приведет к соответствующему увеличению производства дизельного топлива и сжиженного газа", - добавили в "Укртатнафта".

Ранее СМИ сообщали, что Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину.