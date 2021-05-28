Претензий к Кличко нет, - заявление председателя Государственной фискальной службы

Государственная фискальная служба не имеет никаких претензий к мэру Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник, отвечая на вопрос Украинских новостей.

"Что касается Кличко, никаких претензий по уголовным производствах к мэру Киева на сегодня нет. Если действительно они будут установлены, то это будет происходить в открытом режиме, обсуждаться и исследоваться в рамках следственных действий. На данный момент никаких претензий нет ", - сказал Мельник.

Напомним, работники СБУ приходили в дом Кличко и пытались попасть в его квартиру.

Лидер "УДАРа" заявил, что это давление на городскую власть и на него лично. Он отмечал, что в офисе президента кому-то не нравятся его самостоятельные решения.