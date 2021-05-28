НПК "Искра" передала ВСУ модернизированную радиолокационную станцию 35Д6М. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
В результате модернизации РЛС военные получили практически новый радар с повышенной дальностью действия, увеличенной точностью определения координат, улучшенными параметрами траекторной обработки, уменьшенной стоимостью технического обслуживания и увеличенным сроком эксплуатации.
Как отмечают специалисты предприятия, процесс модернизации станции 19Ж6 до уровня 35Д6М является достаточно сложным и требует кропотливого труда. РЛС полностью разбирают, проводят дефектовку, после чего ремонтируют составляющие, которые подлежат восстановлению, заменяют элементную базу и приводят в соответствие с повышенными после модернизации параметрами.
Переданная военным станция получила полностью обновленную антенну, функциональное и современное программное обеспечение. Для более удобной работы операторов установлены новые рабочие места и система кондиционирования. Проведен капитальный ремонт шасси с заменой кузова.
Отмечается, что КП "НПК "Искра" выполняет работы по модернизации РЛС 19Ж6 и 35Д6 к виду 35Д6М и их экспортных вариантов. Такие услуги пользуются спросом, поскольку радары показали себя за более чем 30 лет эксплуатации как надежная безотказная техника, а после модернизации заказчик получает радиолокационную станцию с увеличенным ресурсом.