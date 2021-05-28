Минский суд в закрытом режиме отклонил жалобу на арест девушки Протасевича Сапеги, - адвокат

Суд Партизанского района Минска 28 мая отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софьи Сапеги. Заседание проходило в закрытом режиме.

Об этом сообщил адвокат Сапеги Александр Филанович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Судебное заседание было закрытым, поскольку только данный формат предусмотрен при обжаловании задержания. Софья на судебное заседание не доставлялась", - сказал он.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

25 мая девушку Протасевича Сапегу отправили на 2 месяца в СИЗО КГБ. По данным телеграм-канала "Беларусь головного мозга", власти Беларуси признали ее подозреваемой по делу о разжигании розни.