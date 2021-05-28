"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал активиста на 30 тыс. рублей за "несообщение о преступлении"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую Солидарность".
"С данным решением я не согласен и считаю это давлением не только на меня, но и на весь народ", - отметил Умеров.
Оккупационный "прокурор" попросил признать Ридвана Умерова виновным и назначить ему штраф в размере 50 тыс. рублей. ФСБ оккупированного Крыма считает, что мужчина нарушил статью 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении").
Российские спецслужбы обвиняют Ридвана Умерова в общении через социальную сеть "ВКонтакте" с аккаунтом, якобы принадлежащему Умиджону Дададжонову, который, по их мнению, принимал участие в боевых действиях в Ираке. Умеров же якобы знал об этом и не обратился в оккупационные "правоохранительные органы".
По аналогичному делу проходят еще несколько крымских татар, двоих из них уже признали виновными и назначили наказание в виде штрафа. Айдеру Кадырову — 30 000 рублей, Энверу Топчи — 40 000 рублей.
Сторона защиты просила оправдать Умерова и не согласна с данным обвинением, считая его "надуманным".