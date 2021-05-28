Главред "УП" Мусаева о продаже издания Фиале: Конечно, были шок, удивление. Есть ли принятие? Еще не знаю

Главный редактор интернет-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева рассказала, что о намерении собственницы "Украинской правды" Алены Притулы продать издание она узнала "относительно недавно".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мусаева рассказала в интервью изданию "Гордон".

"О том, что Алена хочет сменить собственника издания, я узнала относительно недавно от Алены, поскольку стоял вопрос составления редакционного соглашения, которое мы подписали. Алена мне сообщила (о планах. - Ред.), попросила не разглашать эту информацию. Я готовила редакционное соглашение", - рассказала она.

По словам Мусаевой, она пока до конца не приняла тот факт, что у издания сменился собственник, а реакция была разной.

"Думаю, у и Алены она была разная, когда она это решение принимала... Для меня УП больше, чем работа, это часть жизни, которая вплетена в мою судьбу. В чем-то она даже сакральная, потому что я очень сильно повзрослела и выросла за время работы в издании. Семь лет – это большой кусок жизни, учитывая интенсивность событий последних семи лет и в стране, и в жизни "Украинской правды"... Конечно, были шок, удивление. Наверное, я прошла все стадии. Есть ли принятие? Я еще не знаю, честно говоря. Для меня это еще какой-то не свершившийся факт", - добавила она.

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Она напомнила, что работает главным редактором издания с 2014 года, и подчеркнула, что никогда не представляла его без Притулы.

Мусаева рассказала, что они "постоянно" общаются с Притулой по работе, но после убийства журналиста, гражданского мужа Притулы Павла Шеремета она на время отошла от дел.

Она отметила, что главные мотивы продажи издания Притула изложила в своем блоге на "Украинской правде".

"Думаю, что эта сделка и новый собственник – возможность, что у Дон Кихота появится гироскутер, он осовременится и пойдет в ногу со временем. Да, издание влиятельное, у нас есть возможность развиваться, поддерживать жизнедеятельность, мы привлекаем какие-то средства от читательской аудитории, но рвануть качественно, взлететь, как ракета, – такой возможности нет. Я думаю, что она сейчас может появиться. Я очень на это надеюсь", - подытожила Мусаева.

Напомним, ранее сообщалось, что новым владельцем "Украинской правды" стал Томаш Фиала

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