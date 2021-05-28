23 вуза запускают курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО: слушатели получат стипендию около 4,5 тыс. грн. СПИСОК

Украина запускает курсы для абитуриентов из оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса со стипендиальным обеспечением на базе 23 вузов. Обращаться можно с 1 по 20 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что подготовительные курсы для таких абитуриентов будут бесплатными. Причем на них могут записаться не только жители оккупированных территорий, но и населенных пунктов, которые находятся на линии соприкосновения.

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Курсы будут проводится на базе следующих вузов:

ВНУ имени Владимира Даля

НТУ "Харьковский политехнический институт"

Мариупольский государственный университет

Горловский институт иностранных языков "Донбасского государственного педагогического университета"

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Донецкий национальный технический университет

НТУУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского

Луганский национальный аграрный университет

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

Университет государственной фискальной службы Украины

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко

Приазовский государственный технический университет

Донбасский государственный педагогический университет

НАУ им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"

Полтавская государственная аграрная академия

Донецкий национальный медицинский университет

Донбасская государственная машиностроительная академия

Херсонский государственный аграрно-экономический университет

Луганский государственный медицинский университет

Измаильский государственный гуманитарный университет

Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко

Одесская национальная академия пищевых технологий

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Чтобы попасть на курсы со стипендиальным обеспечением нужно:

выбрать вуз из списка

обратиться в выбранный вуз любыми средствами связи и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ

при пересечении КПВВ показать приглашение

приехать в вуз в срок с 01 по 20 июня и лично подать заявление; копию паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) при наличии; копию справки переселенца (при наличии); справку о присвоении ИНН; 4 фото (3х4) и образовательную декларацию.

На подготовительные курсы принимают тех, кто в этом году получил полное общее среднее образование. Учиться на курсах можно один раз и только в одном вузе. Обучение продлится с 29 июня по 31 августа.

Во время прохождения курсов слушатели получат стипендию около 4 500 гривен, им предоставят общежитие. По итогам по каждой учебной дисциплине будет экзамен, после чего будет выдано свидетельство о прохождении подготовительных курсов.