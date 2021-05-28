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Экс-глава СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте (обновлено)

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Экс-глава СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте (обновлено)
Сегодня, 28 мая, в Египте, вблизи города Дахаб во время дайвинга стало плохо бывшему главе Службы внешней разведки (2014-2016 гг.) Виктору Гвоздю. Он скончался в больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию о смерти Гвоздя подтвердило Министерство иностранных дел. 

"По имеющейся информации, 28 мая по время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо", - сказали в пресс-службе МИД

СМИ сообщают, что трагедия произошла сегодня утром. Бывший глава СВР увлекался дайвингом и ездил с этим хобби по миру. Сейчас он отдыхал с женой в одном из египетских отелей. 

По предварительным данным, Гвоздь совершил погружение, но на поверхность не всплыл. Спасатели нашли мужчину, на берегу ему провели сердечно-легочную реанимацию и оперативно доставили в госпиталь. Врачи констатировали смерть украинца.

Виктору Гвоздю было 62 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация вокруг Украины может получить особую остроту летом-осенью, - экс-глава СВР Гвоздь

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Топ комментарии

  • Кот Бегемот 97abc974
    Всех когда то увольняют.... Вы пробовали содержать участок земли в 1 гектар и отопить зимой 1200 кв.м. на пенсию военнослужащего? Ну что бы Вам при этом хватало ездить и нырять с аквалангом по миру с этой самой пенсии? Чувак с волевым подбородком бизнесом заметьте никогда не занимался, кормился с госслужбы всю жизнь.
    Экс-глава СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте, - СМИ - Цензор.НЕТ 1804
  • Кот Бегемот 97abc974
    Гвоздь не всплыл... что не удивительно. Работа в СВР при Ющенке была увлекательным и доходным аттракционом, а потом при Турчинове с Порошенкой, нахапался квартир по проспекту 40 лет Октября 95 - 3 шт. что строилась для сотрудников СВР, хватило почти на гектар земли с 4-мя строениями на 1200кв.м. , увлекался дайвингом и ездил с этим по всему миру..... А потом не всплыл... А ведь только жить начал....
    вот расследование "Наші гроші" https://nashigroshi.org/2015/10/22/holova-sluzhby-zovnishnoji-rozvidky-zbuduvav-majetok-pid-kyjevom-foto/
    Экс-глава СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте, - СМИ - Цензор.НЕТ 1040
  • акаб акабіч
    акваланг случайно заправили новичком
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