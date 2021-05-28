Экс-глава СВР Гвоздь умер во время дайвинга в Египте (обновлено)

Сегодня, 28 мая, в Египте, вблизи города Дахаб во время дайвинга стало плохо бывшему главе Службы внешней разведки (2014-2016 гг.) Виктору Гвоздю. Он скончался в больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию о смерти Гвоздя подтвердило Министерство иностранных дел.

"По имеющейся информации, 28 мая по время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо", - сказали в пресс-службе МИД

СМИ сообщают, что трагедия произошла сегодня утром. Бывший глава СВР увлекался дайвингом и ездил с этим хобби по миру. Сейчас он отдыхал с женой в одном из египетских отелей.

По предварительным данным, Гвоздь совершил погружение, но на поверхность не всплыл. Спасатели нашли мужчину, на берегу ему провели сердечно-легочную реанимацию и оперативно доставили в госпиталь. Врачи констатировали смерть украинца.

Виктору Гвоздю было 62 года.

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