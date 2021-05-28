Двое военнослужащих осуждены на 15 лет за убийство сослуживца, - прокуратура

Двое военнослужащих ВСУ приговорены к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство сослуживца.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

"Прокурорами в ходе судебного следствия доказано, что в июле 2018 г. между тремя военнослужащими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт, который перерос в драку, во время которой у двух военнослужащих возник умысел, направленный на противоправное лишение жизни сослуживца", - говорится в сообщении.

Военнослужащие сначала избили, а затем задушили сослуживца шнурком.

27.05.21 Лозовский горрайонный суд Харьковской области полностью согласился с доводами стороны обвинения и признал военнослужащих виновными в совершении преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. За умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, указанным двум военнослужащим назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет каждому.

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Отмечается, что обвинительный приговор суда еще не вступил в законную силу, продолжается срок апелляционного обжалования. Осужденные военнослужащие находятся под стражей.