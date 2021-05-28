Польша полностью восстановила лишь один из десяти украинских памятников, разрушенных с 2014 года, - Институт нацпамяти

Среди 10 украинских памятников и мест захоронений на территории Польши, в отношении которых было совершено не менее 19 актов вандализма, начиная с 2014 года, Польша в полной мере возобновила только один объект.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщили в Институте национальной памяти.

"В полной мере были устранены последствия акта вандализма в селе Пикуличи, гмина Перемышль, Перемышльский уезд, Подкарпатское воеводство - с надгробия братской могилы воинов УПА была убрана таблица оскорбительного содержания, приклеенная неизвестными лицами", - говорится в сообщении.

Одним из самых резонансных случаев стал инцидент с осквернением памятника на могиле воинам УПА, которая находит на горе Монастырь возле села Верхрата. Гранитный крест, установленный там, был облит краской, а надгробную плиту разбили молотом, в результате чего она треснула на несколько частей.

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