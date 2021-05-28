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Ермак - главе наблюдательного совета ПриватБанка Иски: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы

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Ермак - главе наблюдательного совета ПриватБанка Иски: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Юлия Свириденко сегодня, 28 мая, провели встречу с главой наблюдательного совета ПриватБанка Шэрон Иски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Руководитель Офиса Главы государства выразил благодарность Шэрон Иски, всему составу наблюдательного совета и правлению ПриватБанка за добросовестное выполнение обязанностей и работу в интересах народа Украины", - следует из сообщения.

Ермак отметил, что президент Владимир Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы и нацелен на обеспечение дальнейшего прогресса в корпоративном управлении госпредприятиями и банками, принадлежащими государству.

"Стороны пришли к соглашению о необходимости поддержания постоянного контакта и непосредственного диалога для оперативного реагирования на возможные вызовы в сфере корпоративной реформы и, в частности, на операционные вопросы деятельности ПриватБанка", - добавили в пресс-службе Офиса президента. 

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Топ комментарии

  • Myko
    А яке відношення має Єрмак з Зеленським до корпоративного управляння Приватбанку? Було б зрозуміло, якби зустріч відбулась з міністром фінансів чи прем'єр міністром. Невже клоун-юрист, а за сумісництвом членограй тепер ще й найвеличнішим банкіром стане? Не здивуюсь, якщо завтра біля Приватбанку вистояться вкладники в чергу за грошима.
  • Alex Newman
    ага. ми це бачили по його діях в нафтогазі
  • акаб акабіч
    циничная лживая мразь. в нафтогазе реформу похерили, сопротивление севпотоку завалили.
    смотрим интервью с Ланой Зеркаль
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