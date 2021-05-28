Ермак - главе наблюдательного совета ПриватБанка Иски: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Юлия Свириденко сегодня, 28 мая, провели встречу с главой наблюдательного совета ПриватБанка Шэрон Иски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Руководитель Офиса Главы государства выразил благодарность Шэрон Иски, всему составу наблюдательного совета и правлению ПриватБанка за добросовестное выполнение обязанностей и работу в интересах народа Украины", - следует из сообщения.

Ермак отметил, что президент Владимир Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы и нацелен на обеспечение дальнейшего прогресса в корпоративном управлении госпредприятиями и банками, принадлежащими государству.

"Стороны пришли к соглашению о необходимости поддержания постоянного контакта и непосредственного диалога для оперативного реагирования на возможные вызовы в сфере корпоративной реформы и, в частности, на операционные вопросы деятельности ПриватБанка", - добавили в пресс-службе Офиса президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ПриватБанк" вскоре выставят на продажу, - глава НБУ Шевченко