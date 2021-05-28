Ермак - главе наблюдательного совета ПриватБанка Иски: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
"Руководитель Офиса Главы государства выразил благодарность Шэрон Иски, всему составу наблюдательного совета и правлению ПриватБанка за добросовестное выполнение обязанностей и работу в интересах народа Украины", - следует из сообщения.
Ермак отметил, что президент Владимир Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы и нацелен на обеспечение дальнейшего прогресса в корпоративном управлении госпредприятиями и банками, принадлежащими государству.
"Стороны пришли к соглашению о необходимости поддержания постоянного контакта и непосредственного диалога для оперативного реагирования на возможные вызовы в сфере корпоративной реформы и, в частности, на операционные вопросы деятельности ПриватБанка", - добавили в пресс-службе Офиса президента.