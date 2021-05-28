Украинский воин получил ранение в результате обстрела российскими войсками, с начала суток 7 нарушений режима "тишины", - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток семь раз нарушили режим "тишины". Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра, а возле Водяного- еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям из БПЛА были сброшены два выстрела ВОГ-17.

Неподалеку Причепиловки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а возле Павлополя - еще и из противотанковых ракетных комплексов.

Также читайте: Войска РФ готовят минометные расчеты к вероятным обстрелам украинских позиций на Донбассе, - ГУР

Вблизи Марьинки враг использовал станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Песков военнослужащие РФ применили стрелковое оружие.

В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генсек ОБСЕ Шмид и первый замглавы МИД Джапарова прибыли на Донетчину. ФОТО