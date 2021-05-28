Украина не примет участие в саммите НАТО по техническим причинам, количество участников является предельным, - советник главы ОП Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, почему Украину не пригласили на саммит НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Вообще сегодня встречи в любых форматах являются немного урезанными, то есть они не в том формате, как бы они проходили до COVID-19, их минимизируют по количеству участников, которые там должны участвовать. Украина, с другой стороны, с представителями НАТО находится в постоянной очень существенной коммуникации. То есть весь блок НАТО, все страны в той или иной мере понимают нашу позицию - что мы хотим, что мы делаем и какие потребности имеем с точки зрения безопасности ситуации в регионе. Я не думаю, что на саммите НАТО кто-то не понимает, особенно после весенней эскалации на наших границах, какую роль в европейской безопасности играет Украина. Безусловно, все наши предложения будут на столе саммита, безусловно, та или иная сторона будет активно участвовать в саммите, а это НАТО - они все эти предложения будут понимать и продвигать, то есть говорить об этом. Безусловно, количество участников международных мероприятий сегодня является предельным. То есть мы можем не принимать там участие чисто по техническим соображениям", - объяснил советник главы ОП.

Отвечая на вопрос, может ли Украина получить план действий по членству в НАТО до конца года, Подоляк заявил: "Это возможно. У нас очень теплые отношения со многими странами, которые уже входят в блок НАТО, и с самим блоком НАТО как институтом. Безусловно, мы должны выполнить свою работу. Некоторые действия, в том числе юридического, логистического характера, которые должны подчеркнуть нашу возможность зайти в блок НАТО на равных правах. То есть мы должны играть там существенную роль, потому что мы находимся на восточной границе НАТО. И, по сути, все риски, с которыми Европа сегодня сталкивается - это риски или со стороны нашего региона, или азиатско-африканского региона. Поэтому, безусловно, мы имеем поддержку от всех структур НАТО, от многих партнеров НАТО, членов НАТО. И я думаю, что до конца этого года мы точно выйдем на существенные документы".

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