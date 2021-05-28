Смерть экс-главы СВР Виктора Гвоздя - тяжелая потеря для Украины, - Бутусов

Виктор Гвоздь отдал разведке всю жизнь, под его руководством разведка в 2014-2016 гг. давала полную и точную картину действий российских войск.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Виктор Гвоздь всю жизнь отдал разведке, начинал службу в СССР с разведчика-переводчика китайского языка на Дальнем Востоке и командира разведроты. Он был нашим военным атташе в бывшей Югославии, и он подробно изучал и был просто энциклопедией данных по всем событий в самые горячие времена, он часто анализировал этот опыт с точки зрения ситуации на Донбассе и в Крыму", - отметил Бутусов.

По словам журналиста, Гвоздь был известен своей проукраинской позицией и стремлением усилить контакты с лучшими разведчиками мира. После победы Революции достоинства в 2014 году он был назначен начальником Службы внешней разведки.

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"Во время войны наша разведка давала достаточно полную и точную картину действий российских войск, которая позволяла делать выводы по обстановке. Например - прогноз по вторжению регулярной армии РФ в августе 2014-го и составу группировки", - пишет Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ отметил, что Гвоздем двигали не амбиции, а стремление видеть Украину сильной, независимой и победившей в войне. В последнее время экс-глава СВР начала работать над книгами и записывать видеоролики, чтобы систематизировать свои знания и "оставить структурную память".

"Смерть всегда преждевременна, это большая потеря не только для семьи, но и для всех нас, и светлая память всегда останется с теми, кто имел честь с вами общаться..." - подытожил Бутусов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, экс-глава СВР Виктор Гвоздь 28 мая погиб в Египте во время занятий дайвингом. Он погрузился в воду, но на поверхность не всплыл. Виктору Гвоздю было 62 года.