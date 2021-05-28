Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19
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Словакия предоставила помощь Украине в размере 600 тысяч евро на закупку вакцины от коронавируса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Стороны, в частности, обсудили противодействие пандемии COVID-19. Премьер-министр Украины поблагодарил Словакию за оказание помощи в размере 600 тыс. евро на закупку вакцины. Со своей стороны Эдуард Хегер подчеркнул, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем", - говорится в сообщении по итогам встречи премьер-министров Украины и Словакии.