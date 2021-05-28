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Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19

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Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19
Словакия предоставила помощь Украине в размере 600 тысяч евро на закупку вакцины от коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Стороны, в частности, обсудили противодействие пандемии COVID-19. Премьер-министр Украины поблагодарил Словакию за оказание помощи в размере 600 тыс. евро на закупку вакцины. Со своей стороны Эдуард Хегер подчеркнул, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем", - говорится в сообщении по итогам встречи премьер-министров Украины и Словакии.

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Топ комментарии

  • Иван Николаенко
    Словаччина... Україні... Допомогу... Щоб ви падли зелені повсирались!
  • акаб акабіч
    дожили
  • Суд Линча
    Позорище, блд! Дожили! Скоро какое-нибудь, условно говоря, Сомали будет помогать. Докерувались! 😀😀😀
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