90% дел ГФС по конвертцентрам и подпольным АЗС разваливаются в судах, - нардеп Холодов

Отчет ГФС о результатах работы за 4 месяца 2021 г. содержит набор манипулятивных данных, что свидетельствует о намерении умышленно ввести в заблуждение народных депутатов и общество.

Об этом в авторской колонке написал народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник отчитался о проделанной работе за четыре месяца 2021 года. Заявил, что за четыре месяца 2021 остановлена ​​деятельность 14 конвертационных центров, а у их бенефициаров в госбюджет изъято 269,2 млн грн. Но по моим данным, за январь-март 2021 г. 90% уголовных дел по конвертационным центрам в судах развалились. Таким образом, вся ранее изъятая фискалами наличка, оргтехника и документы были возвращены владельцам. Аресты с их счетов сняты. Только сумма безналичных средств, с которых за этот период был снят арест, превышает 29 млн грн", - пишет Холодов.

Кроме того, он подчеркнул, что часть уголовных дел, о которых отчитывается ГФС, вообще расследуют другие правоохранители.

По данным нардепа, в перечне из отчета ГФС есть даже уголовные производства, начатые еще в 2017-2018 годах, но в них фигурируют компании, зарегистрированные в 2020.

Такая же реальная эффективность деятельности ГНС по контрафактному горючему.

"По словам Мельника, за три месяца 2021 г. изъято 15 тыс тонн контрафактного горючего на 516 млн грн. Еще закрыли семь незаконных мини-НПЗ, остановили работу 221 точки продаж нелегального горючего, демонтировали 151 нелегальную АЗС, выписали штрафов на 136 млн грн. Но опять заглядываем в ЕРСР и обнаруживаем, что в тех же 90% случаев дела закрываются, а имущество возвращается владельцам ", - написал Холодов.

Нардеп Холодов считает, что ГФС занимается "имитацией бурной деятельности" с помощью "дутой отчетности".

"На этом фоне между ГФС, судами и правонарушителями разыгрываются банальные "договорняки" с "откатами" в конвертах", - считает нардеп.

Кроме того, Холодов сделал вывод о том, что председатель ГФС Вадим Мельник "не имеет достаточных профессиональных навыков для анализа липовых отчетов своих подчиненных, которых он сам недавно назначил, и, вероятно, не контролирует ситуацию в регионах. Тогда предположение прессы о том, что реально ведомством руководит теневой куратор Андрей Гмирин, может быть вполне оправданным".

"В любом случае, все, что происходит в ГФС, по меньшей мере свидетельствует об отсутствии профессионализма у руководства службы. И за эту показуху, при отсутствии реальных результатов, отвечает именно Мельник. Непонятно только, почему министр финансов Сергей Марченко не видит очевидных нарушений в Государственной фискальной службе. Поэтому мы будем добиваться проведения тщательного аудита деятельности ГФС под руководством Мельника ", - отметил Холодов.

Ранее Андрей Холодов был категорически против того, чтобы председатель ГФС Вадим Мельник возглавил новосозданное Бюро экономической безопасности.