На квартирном учете в ВСУ находится 44,9 тыс. семей военнослужащих, 74% из них - льготники, - замминистра обороны Халимон

Жилье получили 2 695 участников АТО и ООС в течение всего времени их проведения, однако 19,5 тыс. семей военнослужащих участников боевых действий продолжают находиться на квартирном учете в Вооруженных силах Украины.

Об этом Интерфакс-Украина сообщил заместитель министра обороны Игорь Халимон, информирует Цензор.НЕТ.

"К концу 2020 года обеспечены жильем 65 семей военнослужащих, погибших в ходе АТО (ООС) за счет жилищного фонда Минобороны. По состоянию на 1 января 2021 года на квартирном учете в ВСУ находится 19,5 тыс. семей военнослужащих участников боевых действий, в том числе участники АТО (ООС)", - рассказал Халимон.

Чиновник отметил, что по состоянию на 1 января 2021 года на квартирном учете в ВСУ находится 44,9 тыс. семей военнослужащих, из них в списках льготного обеспечения жильем находится 33,2 тыс., что составляет 74% от общего количества лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"Потребность в жилье для обеспечения военнослужащих, находящихся на квартирном учете в гарнизонах ВСУ составляет 44,9 тыс. квартир, в том числе: 20,8 тыс. квартир - для обеспечения служебным жильем; 24,1 тыс. квартир - для обеспечения постоянным жильем", - уточнил замминистра.

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Халимон рассказал, что порядок предоставления кредитов военнослужащим для приобретения жилья определен в Порядке кредитования строительства и приобретения жилья для военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 28 января 2004 года. Требованиями этого порядка предусмотрено, что кредит предоставляется военнослужащему уполномоченным банком. "Однако, на данный момент не определены уполномоченные банки в соответствии с нормативами, установленными Национальным банком, что препятствует осуществлению указанного кредитования военнослужащих", - пояснил замминистра.

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Напомним, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просил министра обороны рассмотреть вопрос о соответствии замминистра Халимона занимаемой должности. Это произошло после скандала с питанием в Вооруженных силах.