Подсудимый Мамедов сбежал из зала суда в Ирпене, объявлена специальная полицейская операция в Киевской области. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.
Так отмечается, что "Отделом полиции №2 Бучанского районного управления полиции разыскивается арестованный Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы 1973 г.р., уроженец Азербайджана, который 28.05.2021 года сбежал из-под стражи в Ирпенском городском суде".
Начальник полиции Киевщины объявил проведение специальной полицейской операции в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области.
Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в футболку белого цвета, и черные штаны.
На поиски злоумышленника ориентирован личный состав и наряды полиции Киевщины.
В полиции также обращаются к жителям Киевщины: "Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией о месте нахождения данного гражданина просим сообщать по телефону (04597) 613 35 или по спецлинии "102".