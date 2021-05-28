Подсудимый Мамедов сбежал из зала суда в Ирпене, объявлена специальная полицейская операция в Киевской области. ФОТО

28 мая из Ирпенского городского суда Киевской области сбежал подсудимый Афрас Мамедов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

Так отмечается, что "Отделом полиции №2 Бучанского районного управления полиции разыскивается арестованный Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы 1973 г.р., уроженец Азербайджана, который 28.05.2021 года сбежал из-под стражи в Ирпенском городском суде".

Начальник полиции Киевщины объявил проведение специальной полицейской операции в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области.

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Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в футболку белого цвета, и черные штаны.

На поиски злоумышленника ориентирован личный состав и наряды полиции Киевщины.

В полиции также обращаются к жителям Киевщины: "Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией о месте нахождения данного гражданина просим сообщать по телефону (04597) 613 35 или по спецлинии "102".

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