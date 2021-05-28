Выбрать вакцину в прививочных центрах в Киеве, Одессе и Львове будет нельзя, - Минздрав

В ближайшие выходные в центрах вакцинации, которые начнут работу на стадионах в Киеве, Одессе и Львове, прививки будут делать препаратом CoronaVac от китайской Sinovac Biotech.

Об этом сказано в сообщении на странице Министерства здравоохранения в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech", - сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что прийти и вакцинироваться "с улицы" тоже нельзя: прививки на стадионах в ближайшие выходные получат только те, кого предварительно пригласят по телефону. Обзванивать с таким приглашением будут записавшихся на вакцинацию через "Дію" или контакт-центр Минздрава. Приоритет при вакцинации будут предоставлять пожилым людям.

Читайте: На почти миллион введенных доз вакцин от COVID-19 поступило 1,4 тыс. сообщений о побочных реакциях, - Минздрав

"Пилотные центры вакцинации открывают, чтобы отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут создавать и в других крупных городах", - добавили в Минздраве.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в ближайшие выходные массовые центры вакцинации начнут работать на стадионах в Киеве, Одессе и Львове.