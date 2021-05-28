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Зеленский назначил стипендии детям журналистов Веремия и Лабуткина, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

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Зеленский назначил стипендии детям журналистов Веремия и Лабуткина, погибших при исполнении профессиональных обязанностей
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 216/2021 "О назначении стипендий президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно документу, стипендия главы государства назначена Максиму Веремию (2009 года рождения) - сыну журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия, который погиб во время Революции Достоинства в феврале 2014-го.

Также стипендию получила Кира Лабуткина (2010 года рождения) - дочь корреспондента, замредактора телерадиокомпании Минобороны Украины "Бриз" Дмитрия Лабуткина, погибшего во время проведения антитеррористической операции в феврале 2015 года в результате вражеского обстрела Дебальцево Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил президентские стипендии детям погибших журналистов Веремия и Лабуткина, - Указ

Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Во время Евромайдана Вячеслав Веремий с первого дня освещал события в Киеве для своего издания[8]. Ряд его материалов отражали редакционную политику газеты «Вести», выступавшей против Евромайдана
  • Порохобандерівець
    Так, налажали вони тоді.
  • Super Gut
    антимайданщик вевремий, который через кацапскую говногазету "вести", обсерал Украину и все украинское получает премию. *****, ненавижу этот епаный квартала95 и его клоунов!
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