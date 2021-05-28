Украина потери белорусского топлива не заметит вообще, - председатель совета директоров "Укртатнафты" Овчаренко

Сегодня появилась информация о том, что Беларусь ввела ограничения на поставки топлива в Украину. Многие пророссийские ресурсы в Украине начали распространять информацию о якобы грядущем дефиците дизеля и бензина и о повышении цен.

Цензор.НЕТ взял комментарий у руководителя единственного украинского нефтеперерабатывающего завода "Укртатнафта" Павла Овчаренко.

"Запрет поставок белорусского дизеля и бензина представляет проблему только для них самих, наш завод полностью обеспечит все потребности Украины, не будет ни дефицита, ни повышения цен, ни падения качества", - заявил Овчаренко.

По его словам, Беларусь обеспечивает около 50% рынка бензина в Украине. Доля кременчугского НПЗ - 43%. За это топливо Украина платит Беларуси около 4,5 млрд долларов в год, являясь одним из крупнейших источников доходов.

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"Заявляю ответственно: Украина потери белорусского топлива не заметит вообще. Наш завод перерабатывает сейчас 7,5 тысяч тонн нефти, в течение 48 часов мы можем увеличить переработку до 12,5 тысяч тонн, это порядка 50 тысяч тонн бензина в месяц дополнительно. У нас прямо сейчас стоят под разгрузкой два танкера в порту на 160 тысяч тонн нефти, нам не надо предпринимать никаких чрезвычайных мер, Украина в полной безопасности", - заверил Овчаренко.

Согласно его подсчетам, если Беларусь откажется от поставок топлива, и эти объемы начнет производить "Укртатнафта", бюджеты различных уровней в нашей стране получат свыше 300 миллионов долларов поступлений.

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"Хочу отметить, что белорусский Мозырский завод наполовину принадлежит россиянам, по сути поставки в Украину из Беларуси - это российский экспорт. Мы, таким образом, финансируем российский бюджет. И Россия фактически дотирует поставки топлива через Беларусь, поскольку россияне применяют обратный акциз. А "Укртатнафта" не пользуется российской нефтью, мы обеспечиваем независимость поставок от России", - добавил Овчаренко.