Европейский союз радиовещания и телевидения приостановил членство Беларуси

Европейский союз радиовещания и телевидения приостановил членство Белтелерадиокомпании (БТРК) в организации из-за притеснений журналистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Европейского союза радиовещания и телевидения (EBU).

По словам представителей EBU, союз внимательно следил за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывал БТРК как члена организации, поддерживать основные ценности - свободу слова, независимость и ответственность.

С момента спорных выборов прошлым летом EBU проводила кампанию в защиту независимой журналистики и свободы выражения мнения в стране.

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"Мы публично поддержали журналистов БТРК, которые протестовали против вмешательства властей. Мы также наблюдали за освещением событий и передавали свои беспокойства их руководству", - рассказали представители организации

По их словам, в последние недели союз "особенно насторожила трансляция интервью, очевидно полученных под принуждением.

"Мы также отслеживали другие трансляции БТРК по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные и вполне исключительные беспокойства. В свете этих исключительных событий Исполнительный совет не имеет никакой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БТРК в союзе", - отметили представители EBU

Белорусский вещатель будет две недели на ответ решение EBU, прежде чем прекращение членства вступит в силу.

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